Messina, celebrata Santa Barbara con un grande Tricolore vicino al Duomo | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina insieme alla Marina Militare e al Reparto Artiglieria dell’Esercito, sono stati presenti a Piazza Duomo, insieme ad altre autorità civili e militari, per assistere alla celebrazione della Santa messa, in ricordo della martire Barbara. Il Comandante Provinciale Dirigente Superiore Dott. Ing. Felice Iracà è intervenuto durante la celebrazione raccontando la storia della Santa martire, ringraziando ed elogiando la sinergia collaborativa tra tutti. Per l’occasione e, in onore della importante giornata, è stata spiegata una bandiera italiana di 16 metri fissata all’autoscala VF. La scala, sviluppata per circa 18 metri, ha permesso di essere ammirata in tutto il suo splendore, dalla sommità fino al suolo, con il sottofondo dell’inno di Mameli.

Dopo questa bellissima scenografia, la celebrazione di Santa Barbara è proseguita all’interno della Caserma Bevacqua dove il Comandante ha fatto un importante discorso e, successivamente, sono stati consegnati premi ai campioni sportivi messinesi che prestano servizio nel Corpo VF, sono state consegnate le croci di anzianità e attestati di lodevole servizio ai vigili del fuoco che hanno raggiunto il quindicesimo anno di appartenenza, sono stati consegnati attestati di benemerenza anche al personale in quiescenza e alle famiglie dei Vigili del fuoco che non sono più tra noi. Al termine della mattinata tutti i presenti hanno potuto gustare le tante prelibatezze culinarie grazie alla collaborazione dei tanti volontari provenienti dall’istituto alberghiero “Antonello” di Messina.

Santa Barbara, Santa Messa nel Duomo di Messina

Si è svolta stamani in Cattedrale la Messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona dei “Servitori dello Stato”, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, dei titolari dei Comandi della Marina Militare, Vigili del Fuoco, Artiglieri e Genieri e delle massime autorità civili e militari. “Una ricorrenza sempre suggestiva – ha commentato il vicesindaco Mondello – che celebra il coraggio di tutti coloro che quotidianamente affrontano il pericolo, mettendo la loro vita al servizio dello Stato, con impegno e abnegazione. E’ importante conservare il senso della memoria storica, sottolineando il valore e il sacrificio dei gloriosi rappresentanti dell’Arma e delle Forze dell’Ordine, che proteggono la comunità e ci consentono di vivere sereni. La cerimonia di quest’anno è stata particolarmente toccante, oltre che spettacolare, per la suggestiva esposizione del Tricolore realizzata nella splendida cornice di piazza Duomo, luogo simbolo di Messina.

L’Amministrazione comunale rinnova la fiducia e la riconoscenza alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, che, con la loro costante vicinanza alla comunità messinese, rappresentano un prezioso supporto in tutte le occasioni di necessità, oltre che di festa. Nella qualità di Vicesindaco con delega specifica, non posso che essere grato a tutti i nostri Militari e alle nostre Forze dell’Ordine, che hanno dimostrato e dimostrano una profonda affezione nei riguardi della nostra città, affiancando l’Amministrazione e portando a compimento attività importanti per la nostra sicurezza”.