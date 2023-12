Messina-Catania, febbre derby: sarà “Giornata Giallorossa”: abbonamenti non validi | INFO e PREZZI

StrettoWeb

E’ tutto pronto per il derby siciliano Messina-Catania, che si giocherà in anticipo sabato 9 dicembre alle ore 20.45 allo stadio “Franco Scoglio”. Di fronte la squadra di Modica, che ha sbancato il campo di Monterosi tornando a far punti dopo cinque sconfitte consecutive, e quella di Lucarelli, che ha impattato ieri sul pari in casa contro la Virtus Francavilla ma viene comunque da 7 punti nelle ultime tre partite.

Tornando alla sfida di sabato, nell’ufficializzare la prevendita, la società peloritana ha annunciato che sarà indetta la “Giornata Giallorossa”, pertanto gli abbonamenti non saranno validi. I prezzi per la partita saranno i seguenti:

Curva

Biglietto intero: 10,00€

Biglietto ridotto (donna e over 65): 7,00€

Biglietto ridotto (under 14): 5,00€

Bambini 0-6: gratuito

Tribuna

Biglietto intero: 20,00€

Biglietto ridotto (donna e over 65): 15,00€

Biglietto ridotto (under 14): 10,00€

Bambini 0-6: gratuito

Settore ospiti

Si attende la la decisione del Prefetto di Messina sull’apertura del settore ospiti.

Accrediti

1 accredito per le società di serie B

1 accredito per le società di serie C

Non verranno concessi accrediti per le società appartenenti alla Lnd

Le richieste di accredito dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di mercoledì 6 dicembre 2023 all’indirizzo biglietteria@acr.messina.it