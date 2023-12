StrettoWeb

“Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente”. Così Marta Fascina augura buon Natale a Silvio Berlusconi, scomparso qualche mese fa. La donna, ultima compagna dell’ex Premier, ha così scelto di fare gli auguri al suo compagno postando una foto loro di entrambi.

Fascina è tornata in Parlamento all’inizio di novembre, dopo mesi di assenza, confermando la sua indole riservata e lontana dai luci dei riflettori. La deputata è rientrata in particolare per la votazione del decreto Caivano.