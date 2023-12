Manifestazione e pulizia programmata di caditoie: i provvedimenti viabili a Messina

StrettoWeb

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “U Pagghiaru”, in programma a Bordonaro a Messina dal 3 al 6 gennaio 2024, sono previste limitazioni viarie. Istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare (con collocazione della necessaria segnaletica stradale e di idonee barriere) in via Cianciolo (e piazza Semiramide), nel tratto compreso tra la chiesa Santa Maria delle Grazie e via Comunale Bordonaro, dalla mezzanotte del 3 gennaio alle 16 del 4 gennaio; il 5 gennaio, dalle 6 alle 16; e dalla mezzanotte del 6 gennaio alle 10 del 7 gennaio.

Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche:

Proseguiranno dal 10 al 29 gennaio 2024, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati: 10 e 11 gennaio, via Marco Polo; 12 gennaio, sottopasso via Contesse, villaggio Urra; 15 gennaio, salita via Mirulla, Pistunina; 16 e 17 gennaio, via Giorgio La Pira; dal 18 al 29 gennaio, in vari tratti di strade a Santa Lucia sopra Contesse.