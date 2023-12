Incidente a Corigliano-Rossano: auto precipita in un burrone

StrettoWeb

Terribile incidente a Corigliano-Rossano, in località Piana Caruso: due auto si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, una di esse è precipitata in un burrone. Sull’auto in questione viaggiavano due ragazzi, rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il 25enne infatti, dapprima è stato soccorso all’ospedale “Giannettasio” di Rossano, in seguito è stato trasferito al presidio “Annunziata” di Cosenza dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano per ricostruire la dinamica dei fatti.