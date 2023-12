Ritorna a Gerace l’edizione invernale del Borgo Incantato

StrettoWeb

Ritorna a , il 28 e 29 dicembre, l’edizione invernale del Borgo Incantato, il festival internazionale d’arte di strada, organizzato dall’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal sindaco f.f. Salvatore Galluzzo, con la direzione artistica di Luigi Russo.

Il Borgo Incantato è un’occasione assolutamente da non perdere per vivere in compagnia nuove atmosfere e spettacoli di grande suggestione affidati ad artisti di livello e di provenienza internazionale, con gli spettacoli che iniziano alle 20.00 fino alle 23.30.

Sul palcoscenico naturale dei vicoli e delle piazze del Borgo di Gerace si esibiranno 6 Compagnie, 9 Spettacoli, con 5 Nazionalità rappresentate per 2 serate veramente speciali con: The Gospel Time (Usa, GB, , Malesia, Italia), Eusebio Martinelli Gypsi Orkestar (Italia), Curious Bubbles (Italia, GB), Mr Dyvinetz (Cile), Lux Arcana (Italia), Badabimbum Band (Italia). Si potrà ballare, cantare, meravigliarsi, emozionarsi con il gospel, con la musica gypsi, con la light dance e le coreografie di fuoco, con una trascinante marching band, con acrobazie che lasciano a bocca aperta, con fantastici unicorni e buffi cuccioloni oltre a poter apprezzare una qualificata proposta gastronomica. E poi c’è la Città di Gerace con il suo vestito di Natale e il suo fascino senza tempo.

Sono tante le sorprese che attendono gli spettatori che saranno coinvolti nelle performance, dove saranno protagonisti degli spettacoli pensati per divertire e intrattenere in serate di allegria e di festa per salutare l’anno e proiettarsi con entusiasmo nel 2024. Immergetevi negli spettacoli d’arte di strada, mentre i commercianti ed i cittadini geracesi sono pronti ad offrirvi ottime degustazioni di prodotti della gastronomia locale, il tutto per regalarvi un’esperienza unica e coinvolgente tra luci e colori natalizi. La Città di Gerace ti aspetta per regalare momenti emozionanti.