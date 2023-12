Il Generale Oreste Liporace sarà Cittadino Onorario di Diamante

StrettoWeb

Diamante conferirà la Cittadinanza Onoraria al Generale dell’Arma dei Carabinieri Oreste Liporace, nel corso del Consiglio Comunale che si terrà in Sessione Straordinaria venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 18.00. Il prestigioso riconoscimento era stato annunciato dal Sindaco, Avv. Ernesto Magorno, nel corso di un recente incontro con gli studenti dell’IISS di Diamante. “La Cittadinanza Onoraria è il doveroso riconoscimento – dichiara il Sindaco – per un autorevole rappresentante dell’Arma”.

“Nel corso della sua brillante carriera, grazie alla sua tenacia e alle sue straordinarie competenze, ha ricoperto importanti incarichi di comando e istituzionali ed è stato insignito di prestigiose benemerenze. Un esempio per il nostro territorio, del quale egli è originario, con cui ha un legame fortissimo e mai reciso, e in favore del quale, nel corso della sua carriera, ha operato in maniera encomiabile a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.”

Chi è Oreste Liporace

Il Generale Oreste Liporace è nato a Belvedere Marittimo (CS)

nel giugno del 1962 e nel 1986 è stato nominato ufficiale dell’Arma

dei Carabinieri. Nel 1985 ha conseguito, presso l’Università degli

studi di Roma “La Sapienza”, la Laurea in Economia e Commercio

con il massimo dei voti e nel 1999 la laurea in Giurisprudenza; nel

2003 si è laureato in Scienza della Sicurezza presso l’Università

degli studi di Roma” Tor Vergata”.

È abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista e nel 1999 ha conseguito il diploma di Consigliere legislativo presso l’Istituto Superiore di Scienze Giuridiche M. D’Antonio. Ha frequentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri il Master dell’Università LUMSA di esperto in Scienze della sicurezza e dell’organizzazione e nel 2005 ha conseguito il diploma di Consigliere giuridico per le Forze Armate presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

Ha partecipato a varie Commissioni Ministeriali e al Comitato Interministeriale sui diritti umani, presso i Ministeri della Difesa e degli Esteri. Nel 2014 ha frequentato il Master in Comunicazione Istituzionale presso l’Università di Tor Vergata Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia di bronzo al valor civile e nel 1993 gli è stata

riconosciuta la medaglia di bronzo della “Fondazione Carnegie” per gli atti di valore. Nel 1997 gli è stato concesso l’Attestato di pubblica benemerenza al merito civile. Nel 2005 è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2010, concluso con successo il Corso Superiore presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ha ottenuto il titolo di Alta Formazione per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Da Tenente e Capitano ha ricoperto numerosi incarichi di comando, tra i quali quelli del Comando di plotone presso la base “Nato” di Vicenza, di Comandante del Nucleo Operativo di Venezia-Mestre, di Comandante delle Compagnie di Castellammare di Stabia e di Castel Gandolfo, nonché – da Maggiore e Tenente Colonnello, nello Stato Maggiore del Comando Generale – è stato Capo sezione dell’Ufficio Legislazione e dell’Ufficio Ordinamento.

Dal 2001 al 2004 ha retto l’incarico di Ufficiale addetto ai Consiglieri del Ministro presso il Gabinetto del Ministero della Difesa. Dal 2004al 2006 è stato Capo Ufficio del Vice Comandante Generale dell’Arma. Dal 2007 al 2009 ha retto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni e Aiutante di Campo del Comandante Interregionale di Napoli, con competenza sulle Regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Dal 2010 al 2014 è stato Capo Sezione all’Ufficio Ordinamento e

dal 2015 al 2017 Capo Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale. Dal 21 settembre 2017, Comandante Provinciale Carabinieri di Padova. Dal 27 settembre 2019, Comandante del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri. Dal 30 novembre 2021 è il direttore coadiutore presso l’Istituto Alti Studi della Difesa. Ha due figlie, Eugenia e Carmela Pia, con la signora Antonella.