Tragedia in campo, calciatore muore dopo essere stato colpito da un fulmine: il VIDEO shock

Una morte assurda, un destino beffardo e infausto. Andarsene via giovanissimi durante una partita di calcio. E’ successo al povero Caio Henrique, giocatore 21enne colpito da un fulmine nel corso di una partita a Santo Antonio da Platina, in Brasile, tra l’Unidos de Santo Antonio da Platina e l’Uniao Japirense, per la Copa Regional de Futebol Amador.

Il fulmine ha colpito Henrique e altri sei calciatori, questi ultimi però solo feriti. Sono stati tutti trasportati all’Ospedale Municipale della città, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare. All’interno dell’impianto mancavano le Ambulanze e le vittime sono state trasportate in macchina al nosocomio. Lo scioccante video mostra il tragico momento – avvenuto nel secondo tempo – attraverso un filmato ripreso dagli spalti.