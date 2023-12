Fotovoltaico a Reggio Calabria, costi e risparmi: domande frequenti e risposte dell’esperto | VIDEO

StrettoWeb

Il fotovoltaico è un settore ormai consolidato in Italia. Dall’installazione del primo impianto nel nostro paese, a ridosso degli anni ’80, è stato un crescendo continuo, soprattutto negli ultimi 30 anni. L’Italia è oggi tra i paesi più forti per potenza di fotovoltaico. I costi sempre maggiori dell’energia, gli incentivi statali e non solo, hanno contribuito a uno sviluppo grandioso, che ha portato sempre più aziende e famiglie ad installare un impianto per poter convertire la luce solare in elettricità. Prima di “affacciarsi” a questo mondo, però, soprattutto per chi non lo conosce, i dubbi non mancano. Le domande frequenti sono tante. Conviene? Si risparmia davvero? E se non è installato bene? Quanto produco e quanto guadagno o risparmio? E in caso di danneggiamento?

A ogni domanda c’è sempre una risposta, in alcuni casi molto precisa e dettagliata, in altri indicativa, anche perché entra in gioco la soggettività del luogo, la tipologia di palazzo, la sua posizione rispetto al sole. Insomma, non per tutto c’è una risposta immediata e precisa, per questo gli esperti effettuano lunghi e approfonditi sopralluoghi prima di procedere eventualmente all’installazione. Parlando di esperti, abbiamo deciso di confrontarci con uno tra coloro che di fotovoltaico se ne intende, a Reggio Calabri: Luigi Gabrijelcic, proprietario dell’azienda Solaresemplice. A Luigi abbiamo posto domande semplici, il meno “tecniche” possibili, e che possano rispondere immediatamente ad alcuni dei dubbi più comuni su chi magari avrebbe intenzione di installare un impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico, domande frequenti: quali benefici si hanno nell’installarlo?

Nell’evidenziare che l’energia rinnovabile non è mai soggetta ad esaurimento, perché “fino a che ci saranno sole e luce ci sarà energia solare”, l’esperto spiega che i vantaggi più importanti sono “l’indipendenza energetica quasi totale, il risparmio sulle bollette e i piccoli guadagni qualora la produzione in eccesso venga ceduta al GSE, il Gestore dei Servizi Elettrici”.

Fotovoltaico, domande frequenti: qual è il costo medio e di quanto, sempre in media, vengono ridotti i consumi?

“E’ una domanda che i clienti ci fanno spesso – aggiunge l’esperto – I fattori sono diversi: innanzitutto il consumo reale, perché in alcuni casi è addirittura sconsigliabile. Il prezzo orientativamente può essere tra i 4.500-5.500 euro e noi consideriamo idoneo un impianto laddove si riesce a ottimizzare i costi in 4-6 anni. Se devo ottimizzarli in 10 anni, anche se la vita di un fotovoltaico è di circa 25 anni, mi viene un po’ difficile”, continua Gabrijelcic.

Come funziona la manutenzione negli anni e cosa accade in caso di blackout?

“Ci sono due tipi di manutenzione: la straordinaria, in caso di eventi eccezionali (ad esempio grandinate), e se non si è coperti di assicurazione bisogna intervenire; l’ordinaria, che consiste nella pulizia dell’impianto, in un test di funzionamento, nella verifica della produzione energetica e nel controllo cavi, bulloneria e integrità del vetro”, continua l’esperto.

Per chi è già in procinto di installarlo, qual è la posizione migliore rispetto al sole?

“Prima ancora della posizione bisogna valutare che non ci siano ombreggiamenti, che in alcune ore potrebbero creare problemi. L’esposizione ottimale è a Sud, ma anche Est e Ovest andrebbero bene. L’importante è non farlo mai a Nord, ne ho visti installati lì e non va bene, non produrranno mai energia”, conclude Gabrijelcic.

