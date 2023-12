Decoro urbano: lavori di bitumazione a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

“Procedono, come annunciato, anche tra Natale e Capodanno, i lavori di bitumazione lungo il territorio cittadino. Questa mattina è stato il turno di via Tirana, della traversa che conduce alla scuola e dell’intero spiazzo di fronte al plesso scolastico, che da tempo meritava di essere rimesso a nuovo. Su Fabrizio, così come su altre contrade, sono tante le cose da fare, ma abbiamo anche mandato segnali importanti, concentrandoci sull’anima della contrada, ovvero quest’area”. Lo dichiara Flavio Stasi, Primo Cittadino di Corigliano-Rossano.

“Abbiamo ristrutturato la scuola, rendendola più efficiente e decorosa; stiamo intervenendo sulla piazza, la famosa “55”, la cui pavimentazione era ormai colabrodo ed andava sostituita ed in generale riqualificata; oggi stiamo mettendo in sicurezza questo tratto di strada. Altri tratti di Fabrizio erano stati già messi in sicurezza (ricordo tra i primi via Damasco, con tanto di confetti), mentre su altri ancora dovremo intervenire. C’è ancora tanto da fare, ma tanto credo che stiamo facendo, dal centro alle contrade”.