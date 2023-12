Crazy Pizza sbarca a Catania, tra qualche giorno l’inaugurazione della famosa pizzeria di Flavio Briatore

StrettoWeb

Continuano le aperture di Crazy Pizza, la famosa pizzeria di Flavio Briatore, sarà aperta a Catania con l’inaugurazione prevista per il 9 dicembre. Crazy Pizza Catania si inserisce in un piano di crescita e di sviluppo del brand che, dal 2019 a oggi, ha portato alla nascita di un totale di 10 venues, divise tra Europa, Regno Unito e Medio Oriente. Con una superficie di circa 300 mq, Crazy Pizza Catania sorgerà in un’area che sarà oggetto di una profonda riqualificazione: si tratta di Largo Giovanni Paisiello. Il posto conterà circa 100 coperti, inclusi quelli nel dehors circostante con vista sulla piazza.

Flavio Briatore ha evidenziato: “siamo entusiasti dell’apertura di Crazy Pizza a Catania, la nostra quarta venue in Italia, in una città meravigliosa che offre un mix vibrante di storia, cultura e tradizione culinaria. Si colloca perfettamente nel progetto di espansione del brand che vuole continuare ad investire anche in Italia, non solo all’estero, puntando su un format vincente come quello di Crazy Pizza“.

Mentre Gaetano Nicolosi, imprenditore e licenziatario del brand a Catania, ha affermato: “l’inaugurazione di un brand iconico come Crazy Pizza è un evento importante per la nostra città, che è entusiasta dell’arrivo di un concept di ristorazione così esclusivo. L’investimento sul nostro territorio e da parte di player del settore come Crazy Pizza portano importanti benefici alla realtà locale, come la creazione di 25 nuovi posti di lavoro, oltre l’indotto. L’apertura del locale e la riqualificazione dell’area circostante testimoniano la nostra volontà di metterci in gioco per il territorio, offrendo anche nuovi posti di lavoro“.