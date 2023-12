A Corigliano-Rossano il Natale non finisce mai: i prossimi appuntamenti

StrettoWeb

Il cartellone natalizio di Corilgiano-Rossano è ricco di appuntamenti per grandi e piccini che vogliono vivere la magica atmosfera delle Festività. Anche oggi, infatti, la città è pronta ad intrattenere il pubblico con una serie di eventi. Ecco quali:

Presepe di Ghiaccio a Piazza Steri

A Piazza Steri continuerà la realizzazione dal vivo del PRESEPE DI GHIACCIO, sarà completata la figura dell’angelo. Evento unico in tutta la Calabria, a cura del maestro scultore Luca Mazzotta, seguirà un concerto di musica tradizionale natalizia a cura del trombettista Rocco Riccelli.

Canti natalizi e degustazione di dolci tipici

Dalle ore 17.30, nel quartiere di San Giovanni Battista, canti Natalizi e degustazione dei crustuli con visita alle botteghe, a cura di Adele Olivo, Vincenzo Graziano e associazione Apparté.

Babbo Natale solidale in Piazza Le Fosse

Il Vespa Club in collaborazione con le locali Proloco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale organizza l’evento Babbo Natale solidale con sfilata in vespa di Babbo Natale, su viale Michelangelo, viale Luca De Rosis, via Margherita, via Nazionale e centro storico di Rossano, al rientro sosta in piazza Le Fosse con la consegna gratuita di dolcezze ai più piccoli

Presepe Vivente in Piazza Vittorio Veneto

Nella storica cornice del Romitorio di San Francesco e dei suoi vicoli sarà allestito un suggestivo presepe vivente, evento allietato da intermezzi musicali.