Compleanno dolceamaro per la Torre Eiffel: sciopero dei dipendenti nel suo 100esimo anniversario

Un compleanno dolceamaro per la protagonista indiscussa di Parigi, l’imponente Torre Eiffel. L’opera, realizzata dall’ingegnere Gustave Eiffel – da cui prende il nome e che ci ha lasciato il 27 dicembre 1923 -, compie 100 anni ma non potrà “celebrare” con i tanti turisti che la visitano ogni giorno. Proprio oggi, infatti, la società che gestisce “La Dame de Fer” (la signora di ferro) ha deciso di dichiarare sciopero e lasciare la Tour a porte chiuse.

La notizia viene riportata sul sito ufficiale del monumento e riguarda la decisione di Sete, l’azienda operante, a cui si affianca un comunicato della Cgt, il più grande sindacato della Francia. “Per denunciare l’attuale gestione, che sta portando Sete dritta su un muro”, è la motivazione che ha portato ad uno sciopero di 24 ore. Un momento particolare, non solo per l’importante ricorrenza, ma per i tanti disagi ai turisti, particolarmente numerosi in questo periodo dell’anno.