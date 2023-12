Commemorazione per il 115° anniversario del Terremoto di Messina

StrettoWeb

Domani alle ore 17.00 presso la Chiesa Sant’Elia di Messina la Delegazione provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon organizzerà una tavola rotonda intitolata “Carità, Zelo e Provvidenza” incentrata su tre figure determinanti per ricostruzione e la rinascita della Messina terremotata: la Regina Elena, Don Orione e Padre Annibale Maria di Francia. Il prof. Biagio Ricciardi, Presidente Provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro, Don Felice Bruno, Consigliere e Segretario dell’Opera Don Orione, e Don Orazio Anastasi RCJ, Segretario Conferenza italiana Superiori Maggiori, saranno i tre relatori della tavola rotonda. Aprirà i lavori S.E. Mons. Cesare di Pietro.

La figura di Annibale Maria Di Francia si inserisce profondamente nella storia e nella contro storia della nazione italiana, rappresentando un’aurora di vita sullo sfondo di una delle tragedie più devastanti, quale fu il terremoto e maremoto di Messina del 1908. L’amicizia con Don Orione darà luogo ad un forte Sodalizio di Carità in soccorso dei tanti bisogni che si presentano in una città devastata. Le difficoltà e gli ostacoli non fermano i disegni del nostro Santo.

Don Orione, dopo la tragedia del terremoto, si recò sui luoghi disastrati per essere costruttore di speranza tra le macerie umane, spirituali e architettoniche, gli venne concessa la carica di vice presidente del comitato “Regina Elena” ed il suo impegno a favore della Diocesi di Messina, è direttamente il Papa Pio X a nominarlo Vicario generale. Don Orione trovò nel canonico Padre Annibale un amico fidato ed un sostegno nelle tribolazioni.

La Regina Elena giunse a Messina con una Nave insieme Vittorio Emanuele III. La Regina grazie alle sue competenze mediche si dedicò in prima persona al soccorso e alla medicazione dei feriti, ma il suo impegno non si imito alla sola permanenza a Messina, una volta ritornata a Roma, iniziò a confezionare vestiti per i terremotati.

L’Avv. Silvana Paratore sarà la moderatrice della tavola rotonda, mentre S.lla Antonella Carnazza dopo ogni intervento leggerà un pensiero inerente al periodo storico.