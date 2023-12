“Colora il tuo Natale”: sabato la premiazione dei vincitori del contest di ATM Messina

StrettoWeb

Sabato 9, alle ore 9.30, in piazza Unione Europea, presenti il sindaco Federico Basile, unitamente alla sua Giunta, il presidente di ATM Giuseppe Campagna, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà e il presidente della Società Editrice Siciliana Lino Morgante, oltre a rappresentanti dell’Università degli Studi di Messina, si procederà alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti che hanno disegnato le livree in tema natalizio di tre autobus dell’azienda dei trasporti.

Anche ATM “colora” il Natale di Messina: numerose le iniziative promosse dall’azienda di trasporto locale con il Comune attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine. Dopo la cerimonia di premiazione dei vincitori del “contest di Natale”, promosso da ATM Messina, si terrà la presentazione dei bus in tema natalizio con i disegni degli studenti vincitori del concorso. L’ATM ha allestito un ricco programma di eventi in occasione del Natale, con musiche e intrattenimenti per i più piccoli a bordo di bus e tram, che si aggiungono a quelli promossi dal Comune di Messina.

La premiazione, in caso di avverse condizioni meteo, si terrà nell’atrio di palazzo Zanca. Il contest “Colora il tuo Natale” è stato promosso da ATM con il patrocinio del Comune di Messina, la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale, dell’Università degli Studi di Messina e della SES (Società editrice di Gazzetta del Sud ed RTP).