Capodanno a Messina: ordinanza del sindaco, vietati i botti

StrettoWeb

In vista degli ultimi giorni dell’anno e sino al 10 gennaio 2024, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato, come lo scorso anno, la nuova ordinanza n. 274 del 27.12.2023, nella quale ha disposto “il divieto a chiunque a fare esplodere petardi, botti, artifici pirotecnici di qualsiasi genere sul territorio comunale”.

Si tratta di un divieto che, pur vigendo tutto il tempo dell’anno, diventa particolarmente importante in prossimità del Capodanno, ed in particolare la notte del 31 dicembre, per la consuetudine di festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, al fine di garantire la sicurezza ed evitare danni fisici sia a chi maneggia materiale pirotecnico sia a chi ne venisse eventualmente colpito, nonché tutelare la salute dell’uomo ma anche prevenire fattori di rischio tanto per cani, gatti e altri animali domestici.

Il provvedimento sindacale richiama infatti anche al buon senso civico che va verso il rispetto del benessere animale e della convivenza uomo-animale, in quanto l’esplosione dei botti sono fonte di stress per gli animali, oltre a causare disagi comportamentali che possono anche esitare in fughe mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri.