Cantieri metropolitana a Catania: oggi vertice a Roma

Si svolgerà oggi a Roma, al Ministero delle Infrastrutture alle ore 16, il tavolo tecnico convocato dal Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante per fare luce sulle criticità che ostacolano la prosecuzione dei cantieri della Metropolitana di Catania. Era stata l’Amministrazione comunale di Misterbianco, per iniziativa del sindaco Marco Corsaro, a lanciare l’allarme chiedendo di trovare una soluzione allo stallo. Un primo vertice si era svolto in città lo scorso novembre, alla presenza dell’esponente del Governo nazionale e di Ferrovia Circumetnea.

All’esame del tavolo le strategiche tratte in territorio di Catania e Misterbianco “Monte Po-Misterbianco centro” e “Stesicoro-Aeroporto”, i cui lavori risultano al momento sospesi. Al tavolo a Roma, oltre al sindaco Corsaro, sono stati convocati anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, il commissario straordinario per gli interventi della metropolitana di Catania Virginio Di Giambattista, il direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore, i rappresentanti dell’impresa Medil scpa e i tecnici del Ministero.