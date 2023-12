“Cannibalismo, questioni di genere e serialità”, l’evento telematico del sociologo calabrese Davide Costa

StrettoWeb

E’ inarrestabile il successo del saggio “Cannibalismo, questioni di genere e serialità” del sociologo calabrese Davide Costa, che non solo è stato insignito della menzione di merito all’interno del Premio

Nazionale “Caffè delle arti”, ma ha ottenuto ampio successo anche su importanti riviste culturali, e qualche giorno fa il numero 23 della rivista ITAline, Magazine dell’A.I.M. – Associazione per l’Italia nel

Mondo (che ha lo scopo di coltivare, accrescere e rafforzare i legami fra l’Italia, i cittadini italiani e le varie comunità italiane sparse in tutto il mondo) ha dedicato un articolo a quest’opera.

Ma il successo continua e il giorno 11 dicembre alle 18.00 in diretta streaming sul canale Youtube, Costa, presenterà il suo libro grazie all’evento organizzato dall’Associazione di divulgazione scientifica di Firenze, Semi di Scienza, dal titolo “Cannibali animali e umani, analogie e differenze”. Il talk sarà presentato dalla dottoressa di ricerca Delphine Nourisson etologa e docente, e assieme a lei saranno

presenti il dottore Yuri Galletti presidente dell’associazione Semi di Scienza e divulgatore scientifico e il ricercatore in zoologia dell’Università di Firenze, il dottore Federico Cappa.

Lo scopo di questo evento è quello di tracciare analogie e differenze tra il gli animali e gli esseri umani nei comportamenti cannibali. Il pubblico è invitato a partecipare collegandosi al seguente link: https://www.youtube.com/live/OPBIqXlUpYg?feature=shared