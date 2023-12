Brutta sorpresa in Sicilia: svaligiano un b&b e portano via anche i tovaglioli

StrettoWeb

Brutta sorpresa di Natale per un locale ricettivo di Palermo: il b&b “Il Terrazzo”, posizionato al centro città di fronte alla facoltà di Giurisprudenza, è stato saccheggiato con un metodo a dir poco alternativo. Un vero e proprio trasloco che nessun passante ha notato: i ladri infatti, hanno portato via ben 8 televisori, una macchina del caffè professionale, del peso di 48 chili, lenzuola, apparecchiature elettroniche e, per non farsi mancare nulla, bottiglie di coca cola, bicchieri, e piatti e tovaglioli di carta.

Sul modus operandi commenta il titolare Emiliano Nania: “i ladri hanno avuto tutto il tempo di praticare un buco in una parete di cartongesso per vedere cosa ci fosse dentro una stanza chiusa a chiave. Nessun controllo sul territorio e questi fanno quello che vogliono. Inutili risultano manifestazioni ed incontri. O c’è una volontà di non intervento o una conclamata incapacità a gestire la situazione. Non so cosa sia peggio”. La polizia sta indagando sull’accaduto grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il colpo.