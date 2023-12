Attraversamento pedonale e potatura alberi, i provvedimenti viabili a Messina

StrettoWeb

Disposta la collocazione di dissuasori di sosta sul lato est (lato mare) di viale Regina Margherita a Messina in adiacenza all’accesso carrabile dell’area della stazione meteorologica dell’aeronautica militare di Messina. Il provvedimento è stato adottato per evitare la sosta veicolare illegittima. Con le stesse motivazioni, si collocano dissuasori di sosta ad archetti parapedonali nel marciapiede di via Cesare Battisti, nel tratto antistante il mercato Zaera.

Attraversamento pedonale in via Lago Grande

Per migliorare la sicurezza della circolazione pedonale, il Servizio Mobilità Urbana ha stabilito di realizzare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale in via Lago Grande, nel tratto a nord dell’esistente Stazione dei Carabinieri a Ganzirri.

Provvedimenti viari per interventi di potatura

Da lunedì 11 a giovedì 21 dicembre, nelle fasce orarie 6-16 e 7-17, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti di strade del territorio cittadino (piazza Pagnocco, vie Drago Faranda, Ammannato, delle Corse, Concezione, Monsignor D’Arrigo e viale Italia). Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.