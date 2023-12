Allerta Meteo: forti piogge e temporali in arrivo, bersagliato il versante tirrenico

StrettoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta per approcciare Calabria e Sicilia: un fronte temporalesco che ha già duramente colpito nella giornata odierna la Campania e il Lazio sta lentamente scivolando verso il basso Tirreno, dove giungerà in serata. I primi forti temporali si abbatteranno sul cosentino tirrenico, colpendo duramente in serata il litorale e la Catena Costiera. Poi nella notte il maltempo si sposterà più a Sud verso il lametino e il vibonese, concentrandosi nella giornata di domani, mercoledì 6 dicembre, su reggino, messinese e palermitano già coinvolti dalle forti piogge nella serata di oggi.

Domani i fenomeni più estremi si concentreranno tra le isole Eolie e lo Stretto di Messina: non siamo a livelli di rischio elevato per alluvioni e inondazioni, ma il maltempo farà comunque sul serio. Le temperature rimarranno stabili, non troppo basse: nevicherà soltanto in alta quota sui rilievi, oltre i 1.700/1.800 metri di altitudine. Il maltempo insisterà anche dopodomani, giovedì 7 dicembre, in modo particolare al mattino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

