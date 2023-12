Al reggino Antonio Sapone il “Titolo Accademico di Merito” dell’Accademia Bonifaciana

StrettoWeb

Nel corso della cerimonia del XX anno della fondazione dell’Accademia Bonifaciana, sabato 2 Dicembre presso la sala della Ragione di Anagni è stato conferito il “TITOLO ACCADEMICO DI MERITO” al reggino Antonio Sapone, recante la dicitura:

“Per il suo fervido e generoso contributo all’affermazione dei più alti ideali della vita, della solidarietà sociale e della cultura, in conformità con gli ideali e gli scopo dell’Accademia Bonifaciana“.

La Benemerenza è stata consegnata dal Rettore Presidente

Gr. Uff. Prof. Sante De Angelis, alla presenza del Presidente del comitato scientifico, Sua Eccellenza Enrico dal Covolo e controfirmata dal Presidente onorario dell’Accademia, Sua Eminenza Cardinale Josè Saraiva Martins.

Nella stessa cerimonia sono stati consegnati i premi internazionali e nazionali Bonifacio VIII, tra i numerosissimi ed illustri ospiti

alle Eminenze Reverendissime i Cardinali Víctor Manuel Fernández Tucho, Prefetto del Dicastero per la dottrina della fede e Presidente della Pontificia commissione biblica e della Commissione teologica internazionale. Ed al Cardinale Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, e Vicario del Papa. Nella terra ed in memoria di Bonifacio VIII nella città dei Papi di Anagni.