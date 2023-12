A Rometta Marea il Christmas Village Expo and Food

StrettoWeb

Fervono i preparativi a Rometta per il “Christmas Village Expo and Food”, il primo evento natalizio dedicato al buon cibo da strada, alle famiglie, alla musica e al divertimento, organizzato da “Torre food Srl” di Francesco Torre con Antonio Di Agosto e il patrocinio del Comune di Rometta.

Location dell’evento, in programma nelle giornate di 14, 15, 16, 17 dicembre, sarà Villa Martina, cuore pulsante della frazione della cittadina tirrenica.

Giovedì 14 dicembre alle 17:00, con il simbolico taglio del nastro, il villaggio natalizio aprirà i battenti. Ospite d’eccezione sarà Babbo Natale, che con il suo sorriso rassicurante ascolterà i desideri espressi dai bambini. La serata proseguirà con l’apertura degli stand del food ed il susseguirsi di spettacoli ed intrattenimento.

“Il progetto del Christmas Village Expo and Food – dichiarano Francesco Torre e Antonio Di Agosto, gli organizzatori – è nato grazie alla sinergia di tanti romettesi innamorati, come noi, del proprio paese. Natale è il periodo più bello dell’anno, per questo abbiamo pensato di unire le forze per portare a Rometta il calore della festa, unitamente ai sapori della nostra tradizione gastronomica e alle unicità del nostro artigianato. Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Nicola Merlino e l’assessore allo spettacolo e al turismo Roberto Bottaro che tanto si è speso per l’organizzazione dell’evento”.

Ogni serata sarà diversa dall’altra, grazie al coinvolgimento di numerosi artisti pronti ad apportare ciascuno il proprio contributo. Ospite principale della prima serata sarà Marcello Ulfo, violinista, compositore, arrangiatore, che ha partecipato all’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. Venerdì 15 dicembre sarà la volta, invece, di Vittorio Notarnicola, protagonista, con la sua chitarra, di un coinvolgente live music. Spazio alla musica popolare il sabato sera, con l’attesissimo spettacolo natalizio di Mario Incudine, Antonio Vasta e Pino Ricosta dal titolo “E scinniu la notti”. Ad aprire lo spettacolo i brillanti musicisti AlVa. La serata proseguirà alle 21.30 con l’esecuzione di canti della tradizione popolare eseguiti da Luciano Fraita, che animerà anche la serata conclusiva.

Il Christmas Village sarà aperto nelle serate di giovedì, venerdì dalle 17:00 e sabato dalle 16:00 fino a tarda serata. Domenica 17 dicembre, invece, è prevista un’apertura straordinaria a partire dalle ore 11:00.

“Chi ha detto che Rometta Marea è viva soltanto d’estate? Con questa iniziativa intendiamo dimostrare che in questa bellissima parte del nostro straordinario territorio, ampiamente nota per la sua spiaggia e il suo mare, rappresenta un punto di riferimento per tutto l’hinterland anche nella stagione invernale”. Queste le parole del sindaco, Nicola Merlino, il quale sottolinea l’importanza di aver scelto Villa Martina, che si conferma essere cuore pulsante della città.

Di seguito il programma dell’evento.

Giovedì 14 dicembre

17:00 Direttamente da Gigliopoli, arriva Babbo Natale

17:00 – Inaugurazione Christmas Village Expo and Food

17:00 – Apertura mercatini di natale

17:15 – Babbo natale riceve i bambini

17:30 – Apertura stand street food

17:30 – Esibizione scuola di ballo “La Mucca Dance”

18:30 – Intrattenimento a cura di Luciano Fraita

20:00 – MARCELLO ULFO al Violino

21:30 – Canti e Balli popolari

Venerd’ 15 dicembre

17:00 – Apertura mercatini di Natale

17:15 – Truccabimbi a cura di Fab Fable

17:30 – Apertura Stand street food

17:30 – Esibizione scuola di ballo “New Step”

18:30 – Canti e giochi popolari

19:00 – Show Cooking. Preparazione dolci della tradizione

20:00 – Live Music con Vittorio Notarnicola

21:15 – Canti e Giochi popolari

Sabato 16 dicembre

16:00 – Apertura mercatini di Natale

17:15 – Animazione per bambini a cura degli Elfi di Babbo Natale

17:30 – Apertura Stand street food

17:30 – Esibizione scuola di ballo “Fun Fair”

18:30 – Show Cooking. I dolci della tradizione

19:00 – Live Music con Alva

20:30 – Mario Incudine con Antonio Vasta e Pino Ricosta in “e scinniu la notti”

21:45 – Canti popolari a cura di Luciano Fraita

Domenica 17 dicembre

11:00 – Apertura mercatini di Natale

11:15 – Mostra di pittura

11:30 – Apertura Stand street food

11:30 – Suoni di zampogne

12:30 – A pranzo con Luciano. Man vs Food

16:00 – Giochi ed intrattenimento a cura di Fab Fable

16:30 – Apertura mercatini di Natale

17:00 – Canti popolari e suoni di zampogne

17:30 – Apertura Stand street food

18:30 – Canti e Giochi popolari

19:30 – Live Music con Luciano Fraita show

21:00 – Estrazione dei biglietti vincenti – Concorso Christmas Village

21:30 – Premiazione e Ringraziamenti