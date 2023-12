A Reggio Calabria si celebra il Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa Italiana

StrettoWeb

In occasione della ricorrenza dei 115 Anni dalla fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa Italiana, il Centro di Mobilitazione II.VV. Regione Calabria in sinergia con l’Ispettorato delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria ha organizzato un evento celebrativo a carattere regionale che si terrà il 12 dicembre p.v. alle ore 17,30 nella Sala polifunzionale della Caserma “Fava e Garofalo” sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alla presenza dell’Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, Sorella Emilia Bruna Scarcella, dell’Ispettrice del C.M.R. Calabria, Sorella Rosanna Sicoli e delle massime autorità civili, militari e religiose.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana è presente su tutto il Territorio Nazionale e svolge attività sia in ambito civile che militare. Quotidianamente le Infermiere Volontarie prestano servizio ordinario in ausiliarietà con le Forze Armate e presso le Unità della Croce Rossa Italiana, e servizio straordinario in attività di emergenza, sia civile che militare.

La storia delle Infermiere Volontarie ha inizio a Milano nel 1906 con l’organizzazione del primo Corso di formazione e l’anno dopo presso l’ospedale militare Celio di Roma. Il 28 dicembre 1908 un tremendo terremoto colpiva la zona dello Stretto di Messina devastando le città di Reggio Calabria e Messina. La tremenda scossa dell’11° grado della scala Mercalli, 7,2 nella scala Richter, fu uno degli eventi sismici più forti del XX Secolo. In soli 37 secondi alle 5,20 del mattino di quel tragico giorno due città venivano quasi completamente distrutte.

Tra il personale mobilitate per prestare soccorso alla popolazione vi erano circa 260 Infermiere del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana da poco diplomate nei primi corsi di formazione per Infermiere della Croce Rossa. Durante la cerimonia verrà illustrata con un excursus storico la storia del Corpo delle Infermiere Volontarie che ha accompagnato negli anni la storia dell’Italia, e la successiva evoluzione del Corpo con gli impieghi delle Infermiere Volontarie nel panorama nazionale e internazionale, gli interventi delle autorità civili, militari e religiose e di Croce Rossa si alterneranno con momenti musicali a cura dell’ensemble di sassofoni del Conservatorio “F. Cilea”.

Le Infermiere Volontarie, le Crocerossine come tutti affettuosamente le chiamano, nel rispetto dei 7 Principi fondamentali che animano il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da 115 anni operano al servizio della popolazione e dei più vulnerabili, sempre nello spirito del motto che le contraddistingue: Ama, Conforta, Lavora, Salva.