Pensavano fossero del Cosenza, ma erano tifosi della Vibonese: il VIDEO dell’aggressione degli ultrà del Catanzaro

Al netto dello spettacolo dentro gli spalti, fuori c’è stata una pagina non bella, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Il riferimento è ai tafferugli fuori dallo stadio “Ceravolo” prima del derby di Calabria di ieri tra Catanzaro e Cosenza, per la cronaca vinto dai locali per 2-0 grazie alle reti di Iemmello e Biasci.

Un equivoco alla base degli incidenti, un’aggressione in pieno regola da parte degli ultrà del Catanzaro verso un’auto che – secondo loro – aveva al suo interno dei tifosi del Cosenza. E qui l’equivoco. I tifosi erano in realtà della Vibonese, che ha gli stessi colori sociali del Cosenza ma anche un’amicizia con quelli del Catanzaro. La sciarpa rossoblu, dunque, ha ingannato i supporters giallorossi, che hanno cominciato a prendere a calci la vettura, come si può vedere nel video in alto.