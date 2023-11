Serie C: il Crotone torna a vincere, Catania corsaro. La nuova classifica

StrettoWeb

Due vittorie di misura per Catania e Crotone, che si rilanciano in classifica dopo le gare di oggi di Serie C. I pitagorici tornano al successo dopo il pari dello scorso weekend, ma soprattutto mantengono l’imbattibilità che ormai dura dal famoso esonero poi rientrato di Zauli. Il solito Tumminello porta avanti i rossoblu, Gomez raddoppia e a nulla serve il gol di Volpe nel finale.

Basta il solito Di Carmine, all’80, per permettere al Catania di sbancare il campo del Giugliano. Ancora una volta preziosi i minuti finali dopo il successo nell’extra time di sabato scorso. Così, con questi risultati, cambia la classifica.

Classifica Serie C

Juve Stabia 32 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Latina 25 Crotone 25 Casertana 24 Taranto 23 Catania 21 Foggia 21 Audace Cerignola 20 Giugliano 19 Monopoli 18 Potenza 18 Turris 13 Sorrento 13 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9