Due punti d’oro a Messina: Viola, sei prima! Adesso serve un PalaCalafiore bollente | CLASSIFICA

Il turno infrasettimanale nasconde sempre delle insidie e la città di Messina cambia la situazione in vetta. Due le trasferte peloritane: vincente quella della Pallacanestro Viola che, trascinata dai 29 punti di Tyrtyshnik, supera la Fortitudo Messina sale a quota 10 punti al primo posto in classifica; perdente quella dell’Orlandina battuta 60-58 sul parquet della Basket School Messina.

Il primo ko dei paladini in stagione vale il binomio Orlandina-Viola in vetta alla classifica. I reggini sono chiamati adesso a confermarsi in casa, domenica, contro Castanea Basket: serve un PalaCalafiore pieno di tifosi e un’atmosfera bollente per continuare a sognare tutti insieme!

Risultati 6ª Giornata Serie B Interregionale

Mercoledì 1 novembre

Ore 19:00

Siaz Piazza Armerina-CUS Catania 81-60

Ore 20:00

Virtus Kleb Ragusa-Next Casa Barcellona 98-77

Basket School Messina-Orlandina Basket 60-58

Bim Bum Basket Rende-Pallacanestro Sala Consilina 76-93

Fortitudo Messina-Pallacanestro Viola 78-86

Giovedì 2 novembre

Ore 20:00

Castanea Basket 2010-Svincolati Milazzo

Classifica Serie B Interregionale

Orlandina Basket 10 Pallacanestro Viola 10 Virtus Kleb Ragusa 8 Siaz Piazza Armerina 8 Basket School Messina 8 Pallacanestro Sala Consilina 6 Bim Bum Basket Rende 6 Next Casa Barcellona 6 Svincolati Milazzo 4 * Castanea Basket 2010 4* CUS Catania 0 Fortitudo Messina 0

* Una gara da giocare

Programma 7ª Giornata

Sabato 4 novembre

Ore 19:00

CUS Catania-Fortitudo Messina

Domenica 5 novembre

Ore 18:00

Svincolati Milazzo-Virtus Kleb Ragusa

Pallacanestro Sala Consilina-Basket School Messina

Orlandina Basket-Siaz Piazza Armerina

Next Casa Barcellona-Bim Bum Basket Rende

Pallacanestro Viola- Castanea Basket 2010