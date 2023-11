Fortitudo Messina-Viola, 2°QT: siciliani avanti, ma si gioca punto a punto

StrettoWeb

Si gioca, eccezionalmente, in mezzo alla settimana in quello che è il primo appuntamento infrasettimanale in calendario nella stagione di Serie B Interregionale. Pochi giorni per ricaricare le pile dopo l’emozionante successo di Milazzo per la Pallacanestro Viola che, seconda alle spalle di Capo d’Orlando, attraversa nuovamente lo Stretto per giocare sul parquet della Fortitudo Messina fanalino di coda del campionato.

Una gara insidiosa, ben al di là delle posizioni in classifica, con tutte le incognite che il turno infrasettimanale e le tre gare da affrontare in una settimana (contro Castanea al PalaCalafiore domenica) si portano dietro. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 2° QT! Tripla di Mavric in avvio, risponde Tagliano da 3 (29-28). Kader subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (30-28). Marinelli con contatto, 2 punti per i siciliani (32-28). Aguzzoli si prende un buon fallo: 1/2 (32-29). Gran giocata in terzo tempo per Nabuife, 2 punti (34-29).

Fine 1°QT! - Fortitudo Messina avanti 26-25 Si parte con Seck dalla lunetta: 0/2. Tripla di Giannullo per i padroni di casa che scappano con Tagliano (gioco da 3 punti), Tyrtyshnik accorcia 6-2. Mavric ne mette 2 (6-4). Tripla di Uzun (9-4). Tyrtyshnik, Aguzzoli e Mavric accorciano (12-10). Due con fallo per Maksimovic: gioco da 3 punti completato (12-13). Uzun da 3 riporta i siciliani in vantaggio (15-13). Maksimovic pareggia i conti (15-15). Gancio di Tagliano, risponde Maksimovic (17-17). Ancora Maksimovic dalla lunetta: 2/2 (17-19). Nabuife pareggia (19-19). Aguzzoli in lunetta: 1/2 (17-20). Caporossi da 3 (22-20). Giannullo per il (24-20). Marinelli in lunetta fa 2/2 (26-24). Simonetti fa 1/2 dalla lunetta (26-25). Il primo quarto si chiude con i siciliani avanti 26-25 .

Inizia Fortitudo Messina-Viola! Atmosfera caldissima al Palasport della Cittadella Universitaria di Messina per Fortitudo Messina-Pallacanestro Viola, tantissimi i tifosi giunti da Reggio Calabria. I quintetti delle due squadre: Fortitudo Messina: Marinelli, Giannullo, Uzun, Tagliano, Kader Mama. Pallacanestro Viola: Seck, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli, Mavric. Si parte!