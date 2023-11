StrettoWeb

La Pallacanestro Viola torna a casa, dalla trasferta di Messina, stanca ma soddisfatta. Il sorriso è quello di chi ha appena vinto una partita tosta e insidiosa, un back to back in trasferta in Sicilia a 3 giorni di distanza dopo la vittoria a Milazzo. Soprattutto, un successo che vale il primo posto a pari punti con l’Orlandina.

Un momento di grande felicità per la Viola che festeggia sulla Caronte, di ritorno a Reggio Calabria. I neroarancio, con le loro felpe orange, non passano di certo inosservati e i passeggeri sulla nave che attraversa lo Stretto li guardano incuriositi. Festa nella festa per Mateja Maksimovic, autore di 13 punti preziosissimi nel giorno del suo compleanno.

Ad accompagnare la squadra, coach Cigarini, la dirigenza e lo staff tecnico, un nutrito gruppo di tifosi che, grazie al pullman messo a disposizione dalla società, ha seguito la squadra in trasferta. Presenti sulla Caronte il mitico Tommaso Buffon, i soci del Trust, il Consigliere comunale delegato allo Sport Gianni Latella, Federico Milia (Consigliere di Opposizione con Forza Italia) e tanti appassionati.

Immancabile, ormai, la presenza del famoso ‘Totò di Saline‘, alias Antonio Praticò, direttore commerciale di Myenergy che ha seguito, per la prima volta, la Viola in trasferta dopo essere stato presente negli appuntamenti casalinghi. Domenica, al PalaCalafiore, sarà presente anche Simone Foti, proprietario dello sponsor che sta valutando l’acquisizione del club reggino.

Tra una fetta di pizza e i cori assordanti, l’atmosfera sembrava quella dei vecchi tempi, nella quale sono stati coinvolti anche i semplici passeggeri di ritorno in Calabria. La prossima festa? Domenica al PalaCalafiore contro Castanea: incrociamo le dita!