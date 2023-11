Si ribalta un camion in autostrada: chiuso un tratto dell’A2 in direzione Nord

StrettoWeb

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione nord, tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno (km 176,000) nel territorio comunale di Morano Calabro in provincia di Cosenza, per consentire la rimozione del carico disperso da un autocarro ribaltato.

Prevista in direzione nord l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari, per i veicoli leggeri uscita allo svincolo di Campotenese.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.