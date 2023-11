Reggio Calabria, 8ª commedia del 1° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” | FOTO

StrettoWeb

Nella prima serata di vento e pioggia di questo strano autunno reggino si è svolta l’ottava commedia 1° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” organizzato dal Blu Sky cabaret e dedicato al teatro di Mimmo Raffa ed Angela Costantino. Benchè il meteo sia stato poco clemente la cittadinanza Reggina ha comunque risposto positivamente riempiendo per l’ottava settimana consecutiva la platea del teatro San Bruno dimostrando ancora una volta di aver voglia di cultura, di teatro e di un sano divertimento seguendo assiduamente chi si propone organizzando e chi da spazio al talento delle compagnie amatoriali.

“Un ringraziamento al padrone di casa, Mons. Angelo Casile, che concede al Blu Sky cabaret la possibilità di poter organizzare tutte queste manifestazioni dando ampio risalto alle compagnie amatoriali reggine. Ieri sera la compagnia Artisti Parallelo 38 – Filippo Zema ha portato in scena la commedia “Assassinate la zitella” opera scritta da Gian Carlo Pardini con la magistrale regia di Vincenzo De Salvo. Una brillante commedia che tratta per certi versi un dramma che colpisce tante famiglie, ossia l’eredità e tutto ciò che ne consegue. La serata è stata aperta da Cosimo Placanica e Caterina Borrello, personaggi di spicco del Blu Sky cabaret, che stasera hanno trattato un tema particolarmente delicato, la violenza sulle donne”, scrivono gli organizzatori.

Il Blu Sky cabaret vista “la delicata ricorrenza, ha voluto rendere omaggio a tutte le donne presenti in sala, regalando a tutte loro una rosa rossa. I protagonisti della commedia hanno tenuto fin da subito un elevato ritmo che ha piacevolmente coinvolto il pubblico, tutto questo fino all’ingresso della cugina zitella Giorgietta interpretata da Giusy Biroccio che ha reso la commedia imprevedibile e veramente dinamica e divertente. Alla fine la famosa eredità non è andata nelle tasche delle avide cugine. I ritmati applausi di fine spettacolo per tutta la compagnia sono stati la prova dell’ottima performance della compagnia. Ringraziamo sempre la famiglia Raffa per la presenza in teatro e nella giuria che rendono importante il ricordo di Mimmo ed Angela. Il premio terminerà le proprie esibizioni sabato 02 dicembre alle ore 20.00 della “COMPAGNIA TEATRALE Extra Oram” che metterà in scena “Cicciu u pacciu”. A chiusura delle esibizioni giorno 10 dicembre alle ore 20.00 si svolgerà la serata finale dedicata ai due pilastri del teatro Reggino Mimmo Raffa ed Angela Costantino presentata dal grandissimo artista Gigi Miseferi. Ringraziamo tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: Quinta Essenza; – La Compagnia Teatrale San Paolo Alla Rotonda; – La Compagnia Angela Barbaro; – La Compagnia Extra Oram; – Compagnia Teatrale Grangia; – Associazione Don Demetrio Sergi; – Associazione Alba Phoenix Gr. Teatrale ‘Silvana Modafferi’; – Associazione Culturale Palcoscenico 91; – Compagnia Teatrale Parallelo 38”.

“Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret. Il prossimo appuntamento è sabato 02 dicembre alle ore 20.00”, concludono gli organizzatori.