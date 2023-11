Incredibile a Reggio Calabria: perdita d’acqua diventa geyser con arcobaleno, selfie e lavaggio auto gratuiti | VIDEO

StrettoWeb

Noi questa mattina avevamo, ironicamente, descritto la situazione che da quattro giorni interessa la zona in cui via Roma si interseca con viale Genoese Zerbi. Qui una ingente perdita d’acqua sta sgorgando ininterrottamente, nonostante gli operai del Comune abbiano lavorato per ore al ripristino. Nell’articolo di stamattina ci chiedevano quando sarebbe durata la perdita. “Cos’altro si deve attendere per risolvere la questione? Che la cascata diventi patrimonio naturale dell’Unesco e arrivino i turisti a visitarla e scattarsi i selfie davanti all’acqua sgorgante? Restiamo in fiduciosa attesa di saperlo“, avevamo scritto poche ore fa.

Ebbene, quell’attesa non è durata molto. I turisti che si fanno i selfie con il geyser di Reggio Calabria sono arrivati davvero. E non solo. Nello zampillo d’acqua è comparso niente meno che l’arcobaleno! Un fatto talmente romantico da farci pensare che forse l’intento di chi non si sta occupando del rispristino è quello: creare nuove attrattive in città.

E non finisce qui. I cittadini, infatti, hanno deciso di fare di necessità virtù e si stanno recando in religioso ordine sul posto, per lavare le automobili. A gratis, ovviamente. Il tutto mentre buona parte della città, centro storico compreso, è senz’acqua da giorni. E oltre al danno pure la beffa, perché il comune ha anche annunciato per il pomeriggio di oggi disservizi idrici dovuti al fatto che devono riparare la perdita. DISSERVIZI IDRICI! Come se la perdita e la carenza d’acqua che durano da giorni siano invece servizi idrici.

Nei video seguenti e nella gallery fotografica scorrevole in alto è possibile vedere come la perdita si sia trasformata in autolavaggio. E anche come la situazione attuale sia nettamente peggiorata in quattro giorni di caos.

