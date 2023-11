Reggio Calabria, “arrivano i nostri” ma la perdita d’acqua resta: diventerà patrimonio naturale Unesco?

StrettoWeb

Niente da fare. Questa perdita d’acqua non vuole saperne di tornarsene nel suo percorso consono e naturale. E così, dopo 12 ore di martello pneumatico, il risultato dei lavori di ripristino sono quelli che vedete nella gallery fotografica scorrevole in alto. Un disastro! Siamo in via Roma angolo viale Genoese Zerbi, dove insiste una perdita d’acqua della quale abbiamo parlato più volte (Reggio Calabria: una, nessuna e centomila perdite d’acqua)

Una lettrice, questa mattina, ci ha segnalato il risultato di ben dodici ore di presenza di operai sul posto. “Direi un successo“, scrive con amara ironia la nostra lettrice, che ricorda come sia da giovedì che è letteralmente iniziata la “cascata” d’acqua. Numerosi i disagi e i pericoli che corrono automobilisti e pedoni. Cos’altro si deve attendere per risolvere la questione? Che la cascata diventi patrimonio naturale dell’Unesco e arrivino i turisti a visitarla e scattarsi i selfie davanti all’acqua sgorgante? Restiamo in fiduciosa attesa di saperlo.