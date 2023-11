Reggio Calabria: una, nessuna e centomila perdite d’acqua | FOTO

StrettoWeb

Secondo Pirandello la visione che ognuno ha di se stesso, come anche l’idea che hanno gli altri di noi, non è qualcosa di fisso ma è in costante evoluzione. Insomma, tutto dipende dal punto di vista dal quale lo si guarda. E allora, mi chiedevo, e se lo stesso valesse anche per le perdita d’acqua nelle strade di Reggio? Perché disprezzarle e bistrattarle? Magari loro sono perdite d’acqua che si sentono cascate o fiumi in piena. E a ben vedere lo potrebbero essere.

Ad esempio, questa mattina una nostra lettrice ci ha inviato delle foto (visibili nella gallery scorrevole in alto) scattate ieri, 2 novembre, in viale Roma angolo viale Genoese Zerbi. “C’era un impresa che lavorava (e questo è il risultato) – ci spiegano nella segnalazione –, c’è una fuoriuscita di acqua impressionante” da almeno 24 ore “e non si vede nessuno a sistemare il danno senza considerare i danni che sta facendo tutta quest’acqua“.

Considerando che le perdite d’acqua in città ormai quasi non si contano e che alcune sono lì da settimane, viene da chiedersi se non sia il caso di vederle in maniera differente. Un angolo suggestivo della città. Anzi, centomila angoli suggestivi della città. O forse nessuno, perché sono semplici perdite d’acqua e ne abbiamo le tasche piene di dover ricorrere alla filosofia per accettare il degrado nel quale, ogni giorno, siamo costretti a muoverci in questa bella e maledetta città.