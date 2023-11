Palazzo San Giorgio fa acqua da tutte le parti… e si allaga la via Marina

StrettoWeb

Ve l’avevamo raccontata in mattinata la storia dell’una, nessuna e centomila perdite d’acqua. Non sono passate ancora dodici ore che già riceviamo conferma di quanto scritto stamattina: questa città è costellata da perdite d’acqua e l’ultima segnalazione, in ordine di tempo, ci arriva dalla via Marina. Il cuore pulsante e vivo di Reggio Calabria, una delle strade più trafficate e frequentata da pedoni e mezzi.

Come si può vedere dalla foto in alto la perdita non è una piccola pozzanghera, ma un’ingente fuoriuscita che rischia anche di mettere in pericolo gli automobilisti. Potrebbe trattarsi di una perdita, o di una fuoriuscita di liquido dai tombini, o ancora, più verosimilmente, succede che Palazzo San Giorgio fa così tanta acqua da ogni dove che arriva persino ad allagare la via Marina.

Si fa per ridere, benintesi. Anche se ci sarebbe da piangere.