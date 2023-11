Disservizi idrici a Reggio Calabria a causa di un intervento di riparazione

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che “a causa di un intervento di riparazione programmato a seguito della rottura della rete idrica in via Roma, potrebbero verificarsi disservizi idrici nel pomeriggio di oggi domenica 5 novembre, nell’area del centro storico, a partire dalle ore 15.00 fino al temine dei lavori previsto per le ore 17.00 circa”.