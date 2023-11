Reggio Calabria: la Lega si rafforza, domani Salvini ufficializza il passaggio di due ex fedelissimi di Falcomatà

StrettoWeb

Sarà un lunedì ricco di appuntamenti per Matteo Salvini, in un tour tra Gioia Tauro e Reggio Calabria. In mattinata, il leader della Lega sarà al Porto, in occasione dell’attracco e della cerimonia di battesimo di MSC Celestino Maresca. A seguire, alle ore 14:30, il vicepremier sarà l’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Domenico Muratori, con a seguire, una conferenza stampa ed incontro con i militanti. Infine, alle 17:00 a Palazzo Campanella, presso la Sala Monteleone, per un incontro su “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”.

La discesa in Calabria del leader del Carroccio sarà importante anche per altri motivi. Quali? Il passaggio nella Lega di Giuseppe Mattiani, consigliere regionale eletto in Forza Italia (mancava solo l’ufficialità ma il tutto era già pronto da mesi) e soprattutto l’adesione al partito fondato da Bossi dei consiglieri comunali Armando Neri (lo avevamo anticipato in un articolo del 25 ottobre scorso) e Mario Cardia.

Da rimarcare come i due siano stati delle colonne portanti del Centro/Sinistra di Falcomatà con Neri, vicesindaco metropolitano, e Cardia da sempre vicino al sindaco di Reggio. Insomma, una “campagna adesioni” che rafforza di molto la Lega nell’Area Metropolitana anche grazie al lavoro del coordinatore regionale Saccomanno. Per ultimo, da evidenziare, che il gruppo della Lega in consiglio comunale attualmente è composto da tre consiglieri (De Biasi, Neri e Cardia) che sicuramente faranno un’opposizione ferrea nei confronti di Falcomatà.