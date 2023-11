Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini a Reggio Calabria: “determinati a cambiare il futuro dei calabresi”

StrettoWeb

Il vicepremier Matteo Salvini ritorna a Reggio Calabria per un’iniziativa della Lega in cui verrà fatto il punto sugli importanti investimenti in destinati alla Regione (il Ponte sarà la madre di tutte le infrastrutture). L’evento si terrà il prossimo 20 novembre alle ore 17:00 presso la Sala “Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria. Nella locandina una frase chiave: “determinati a cambiare il futuro dei calabresi”

Mattiani lascia Forza Italia e Passa con la Lega

Sarà direttamente il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ad ufficializzare il passaggio da Forza Italia alla Lega del Consigliere Regionale della Calabria Giuseppe Mattiani.