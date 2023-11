Reggio Calabria, ha un malore e la moglie lo porta al Gom: “non riuscivo a guidare, i carabinieri lo hanno salvato”

StrettoWeb

“Si ringrazia l’Arma dei Carabinieri per l’abnegazione, la professionalità, l’impegno mostrato nei servizi istituzionali. Il giorno 25.11.2023 mentre con la mia auto trasportavo con urgenza mio marito al Gom a seguito di malore“, dei carabinieri in servizio sulle bretelle “si rendevano conto delle mie difficoltà nella guida alla destinazione, pertanto mi scortavano a sirene spiegate al pronto soccorso, salvando probabilmente la vita di mio marito“. E’ quanto scrive la signora Teresa Zangari, dipendente comunale.

La vicenda, accaduta ieri, è per fortuna una storia a lieto fine, anche se il marito della signora è stato poi ricoverato, ma le sue condizioni, ci spiega la moglie sono sotto controllo e i medici stanno procedendo a fare accertamenti. Considerando il traffico che di sabato interessa le bretelle e l’ansia che la donna, probabilmente, ha dovuto affrontare per riuscire a mantenere la calma in una situazione simile, l’intervento provvidenziale dei carabinieri, come dice la signora, ha probabilmente salvato la vita all’uomo.