Reggio Calabria, grande partecipazione (con oltre 100 ragazzi) alla Festa del Rugby | FOTO

Grande festa oggi a Reggio Calabria, nello specifico la festa del Rugby. A partire da questa mattina, oltre 100 bambini e ragazzi under 8-10-12-14-16 e femminile si sono ritrovati al campo di San Cristoforo per giocare insieme. A disputare le sfide, atleti appartenenti alle società Asd Gebbione e C.A.S. di Reggio Calabria, Scuola Rugby Cosenza, Rugby Rende, Spirito Santo di Cosenza e Rugby Meta di Vibo. Si è trattato della terza festa del Rugby in Calabria nell’arco di un mese (le prime due sono state organizzate a Cosenza dal Rende e dallo Spirito Santo). Al termine delle partite, un mega pranzo. “Si ringraziano – scrivono gli organizzatori – i genitori della società organizzatrice per le pietanze preparate e servite da loro stesse ai ragazzi per il fatidico terzo tempo”.

Tanto entusiasmo da parte dei ragazzi e dei tanti genitori e appassionati accorsi per l’occasione. Una manifestazione riuscitissima, messa in piedi dal presidente Aldo Rositano coadiuvato dai dirigenti Leandro Riso e Guido Cordova Castellani. La parte tecnica è stata coordinata da Giovanni Russo e Rosario Poma, che assieme ai tecnici cosentini hanno fatto sì che l’evento si svolgesse nel migliore dei modi. Presente il delegato regionale Salvatore Pezzano e il tecnico regionale Sandro Gaito. Ora in programma una quarta festa, verso metà dicembre, che sarà organizzata dalla società Rugby Metà di Vibo.