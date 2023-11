Incredibile a Reggio Calabria, città nel caos: raccordo intasato per la promozione al McDrive | FOTO

StrettoWeb

Incredibile quanto sta accadendo a Reggio Calabria in queste ore. Il raccordo autostradale, infatti, è totalmente intasato. Incidente? No, per fortuna. Lavori? Neanche. La motivazione risiede nella promozione di oggi, 30 novembre, di Mc Donald’s. Sì, avete capito bene. E cosa c’entra, direte voi? Non bisogna dimenticare che sulla SS 106 c’è il Mc Drive. E’ proprio quello che sta provocando lunghissime e chilometriche code, che partono più o meno dallo svincolo di Modena fino ad arrivare appunto alla struttura, in direzione sud. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte degli automobilisti, imbufaliti per le lunghe attese.

La promozione di Mc Donald’s

Le lunghe code, dunque, perché tutti si stanno dirigendo al Mc Drive. Ma per quale motivo, esattamente? A causa di una speciale promozione che oggi, giovedì 30 novembre, permette a chiunque di poter acquistare un Crispy McBacon Menu Large al costo di 3 euro. Tutto questo se si ordina dall’app. La promozione rientra negli Winterdays 2023 di McDonald’s, con un’offerta esclusiva ogni giorno diversa fino a Natale. La speranza, per gli automobilisti e non solo, è che si riesca a risolvere il problema se anche nei prossimi giorni dovesse ripresentarsi, proprio per via delle promozioni ogni giorno sempre diverse. Da non sottovalutare, infatti, il sopraggiungere di una qualsiasi emergenza, che rischia purtroppo di scontrarsi con il caos stradale.

La sicurezza stradale va a farsi strabenedire per risparmiare qualche euro

E’ assurdo e vergognoso che nel 2023 si creino ingorghi e disagi al traffico veicolare per un risparmio di qualche euro su un panino. E’ assurdo che sia stato permesso, ma ormai è storia nota, di far costruire in quella zona una struttura che possiede un brand così conosciuto e frequentato. In quell’area ci sono il restringimento della carreggiata e un’altra serie di attività commerciali e svincoli autostradali pericolosissimi. Un vero e proprio attentato alla sicurezza.