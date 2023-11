Montalto travolgente: ancora un gol decisivo, adesso la Casertana sogna la serie B

StrettoWeb

Altri tre punti in classifica per la Casertana, altri tre punti ottenuti grazie ad Adriano Montalto che ieri sera ha realizzato il decisivo gol del 2-3 finale sul campo della Virtus Francavilla regalando alla sua squadra la quinta vittoria consecutiva. Cinque partite in cui Montalto ha timbrato la rete per 4 volte. Il bomber ex Reggina è entrato in forma dopo la turbolenta estate in cui era rimasto fermo ai box: ha scelto di andare a Caserta dopo che è svanita l’opportunità di tornare a Reggio con il progetto di Taibi e Belardi per ripartire dalla serie D con mister Pazienza. E adesso proprio Montalto si sta giocando la promozione in serie B con Pazienza, che allena l’Avellino da subentrato: le due squadre sono in vetta al girone C di serie C e testimoniano quanto la Reggina abbia sprecato una grande occasione preferendo la Fenice a questi professionisti di ben altro livello.

A proposito, giova evidenziare come anche la Casertana abbia avuto poco tempo per prepararsi alla stagione: è stata ripescata in serie C soltanto a inizio settembre, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, eppure adesso è lassù, terza in classifica. Se si lavora con serietà e competenza, anche con poco tempo a disposizione si possono ottenere buoni risultati.