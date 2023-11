Messina, bufera su Maurizio Croce: sarà il consiglio comunale a votare sull’incompatibilità

StrettoWeb

Maurizio Croce è il consigliere comunale più assente di Messina ma nello stesso tempo più chiacchierato. I vari ruoli dell’ex candidato sindaco di Centro/Destra, soggetto attuatore del commissario di governo per il dissesto idrogeologico e da qualche ora nell’Autorità portuale, sarebbero non conformi alla carica in consiglio.

Il presidente del consiglio Nello Pergolizzi ha annunciato che nella giornata di oggi dovrebbe essere trasmessa la delibera su Croce a cui potrà rispondere. A quel punto sarà l’Aula a votare e a decidere se Croce potrà continuare a rivestire la carica di consigliere. Quindi, tra pochi giorni, dovrebbe finire questa telenovela a meno che il buon Croce non si dimetta direttamente senza attendere il verdetto dei “colleghi”.