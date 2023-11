Messina, Maurizio Croce nominato nel Comitato di gestione dell’Adsp. De Luca: “è un parassita politico”

StrettoWeb

Maurizio Croce, soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, ex candidato a sindaco del centrodestra a Messina, è stato nominato dal presidente Schifani componente del Comitato di gestione dell’Adsp in quota Regione siciliana. Cateno De Luca, in una diretta social, si scaglia contro Croce: “è stato ripagato e da oggi non è più consigliere comunale di Messina. Considerate che ha partecipato a 3-4 consigli solo per andare contro me. Chi lo sostituirà? Alessandro Russo del Pd o Sebastiano Tamà del Centrodestra, in base all’interpretazione della norma”.

“Croce facendo il tarzan sta sempre a galla, i parassiti politici come lui, da qui a qualche tempo, non avranno più spazio con un governo regionale presieduto dal sottoscritto”, evidenza De Luca.