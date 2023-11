Messina, De Luca durissimo contro Maurizio Croce: “vergognati, ti caccerò a calci in culo”

StrettoWeb

Poco fa si è conclusa a Messina l’assemblea organizzativa di Sud chiama Nord, il movimento politico fondato da Cateno De Luca. “La partecipazione è stata straordinaria, quasi mille persone hanno affollato l’ampia sala dell’hotel Europa. C’è il giusto entusiasmo per costruire insieme un progetto politico che possa davvero rappresentare l’alternativa per questa regione. Voglio ringraziare quanti ci stanno sostenendo portando avanti la nostra azione politica nei comuni in cui si trovano. Grazie ai colleghi deputati e al sindaco Basile”, sottolinea De Luca.

“Parlando di Messina voglio innanzitutto esprimere solidarietà a Serena Giannetto, presa di mira solo perché dovevano colpire Cateno De Luca. Questo è il prezzo del cambiamento, ma siamo pronti ad affrontarlo. Croce? Viene in consiglio solo per colpire me, quanto arriverò alla presidenza della regione lo caccio a calci in culo, altro che uomo dello stato, vergogna. Il pd messinese? Sono pochi radical chic, non rappresentano la maggioranza del loro partito. Leanza? Non ho voluto candidarlo con noi, ma gli ho fatto i complimenti, è stato molto bravo ed è stato eletto meritatamente”, evidenza De Luca.

“Abbiamo salvato la città di Messina e dato vita a un modello che crea libertà, un modello che non dipende dalle solite logiche di potere drogato da chi ha usato sempre la cosa pubblica per i propri fini. Con noi si sta perché si è convinti e si condivide un progetto che non scende a compromessi. Ciascuno di voi adesso deve mettersi in gioco e misurare anche la propria credibilità sul territorio. Un passo fondamentale sarà quello che vedrà i giovani protagonisti. Il Movimento Giovanile si costituirà formalmente il 2 marzo, un passo cruciale per garantire spazio e opportunità alle nuove generazioni. Diciamo sempre che lavoriamo per loro, ma oggi ribadiamo il nostro impegno a spostarci, a dare loro il palcoscenico che meritano. Siamo qui per creare le basi e le opportunità per una Sicilia diversa perché tra quattro anni quando saremo al Governo di questa regione con me presidente tutto cambierà, finalmente”, conclude De Luca.