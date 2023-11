Messina senz’acqua, Basile: “i lavori stanno andando avanti senza imprevisti e nei tempi programmati”

StrettoWeb

Tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito, le operazioni in corso nei 9 cantieri, avviati questa mattina alle ore 07:00, nel tratto compreso tra Piedimonte e Sant’Alessio, in provincia di Messina. “Sono andato personalmente a verificare i lavori che AMAM SpA ha portato avanti nella giornata di oggi e che hanno interessato il primo dei 6 interventi programmati per l’ammodernamento della rete idrica del “Fiumefreddo”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“I lavori stanno andando avanti senza imprevisti e nei tempi programmati”, conclude Basile. Le rassicurazioni del primo cittadino fanno presagire che l’acqua nelle case potrebbe arrivare anche prima di quanto previsto.