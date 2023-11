Maltempo, grandinata-monstre a Roccella Jonica: temporale violentissimo, gravi danni | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

I primi temporali provocati dal Ciclone Mediterraneo hanno colpito il reggino in modo violentissimo per il transito del fronte caldo in risalita lungo il bordo prefrontale della tempesta. In serata sono caduti 99mm di pioggia a Roccella Jonica, 33mm a Gioiosa Jonica, 20mm a Montebello Ionico, 19mm a Capo Spartivento, 16mm a Stignano e Bovalino Marina, 15mm a Locri, 13mm a Reggio Calabria. Proprio a Roccella, la località più colpita, oltre alla pioggia monsonica (99mm, appunto, in poco più di un’ora!), è caduta grandine enorme come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

Altre forti grandinate pure in Sicilia, nel siracusano ad Avola. E il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore.

Maltempo, l'incredibile grandinata di mercoledì sera a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

La forte grandinata di questa sera ad Avola (Siracusa)

