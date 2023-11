Maltempo, è una notte da lupi: grandine forte a Reggio, tanta neve in collina e gelo clamoroso in montagna

StrettoWeb

Forte maltempo nella notte tra Calabria e Sicilia: forti temporali di neve stanno colpendo lo Stretto di Messina con condizioni meteo avverse, particolarmente estreme. Soffia una tramontana impetuosa, la temperatura è crollata addirittura a +7°C, ben 12°C in meno rispetto ai +19°C di stamani, e sulla costa sta grandinando mentre in collina nevica a partire dai 700–800 metri. A Gambarie, in Aspromonte, è in atto una vera e propria tormenta: la neve sfiora già i 10cm e continuerà a nevicare forte per tutta la notte e anche nella giornata di domani. Proprio a causa del maltempo, per il rischio di caduta alberi a Reggio Calabria sono chiusi il Lungomare, le ville e i cimiteri.

Le temperature sono molto basse in tutta la Calabria: a Catanzaro ci sono appena +6°C, a Cosenza addirittura +3°C, in Sila abbiamo valori glaciali con -7,2°C a Botte Donato e -6,6°C a Monte Curcio. Grande gelo anche sull’Etna, con -4,0°C al Rifugio Sapienza. E domani farà ancora più freddo: come ampiamente previsto nelle previsioni, l’inverno è arrivato all’improvviso. In anticipo, e fa subito sul serio.

Maltempo, forte temporale con grandine a Reggio Calabria: temperatura crollata a +7°C dai +19°C di stamani!

