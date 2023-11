Clamoroso FC Lamezia Terme: si ritira dal campionato! Tegola sulla Fenice Amaranto: 3 punti in meno in classifica

StrettoWeb

Una notizia clamorosa, ma non totalmente inaspettata, scuote in mattinata il calcio calabrese e il girone I di Serie D. Con un comunicato stampa, infatti, il Lamezia Terme FC annuncia il ritiro dal campionato. “Il progetto FC Lamezia Terme – si legge – è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa”.

Adesso, gli equilibri di calendario e classificano verranno ristabiliti. Si torna a 18, senza turno di riposo, e verranno tolti i punti a tutte coloro che ne hanno ottenuti giocando contro il Lamezia in questo avvio di campionato. Tra questi, la Fenice Amaranto, che ha stravinto contro la compagine lametina e che per questo avrà tre punti in meno in classifica. Attualmente, aspettando l’ufficialità e la ratifica dell’esclusione, per la squadra di Trocini sarebbero 12 punti, in piena zona playout, in attesa che il Giudice Sportivo si esprima sul ricorso per il match contro il Sant’Agata. Da quella partita, però, sono passati dieci giorni e pare un po’ strano che ancora non sia arrivata una decisione.

Intanto, da segnalare che una nuova creatura di Saladini – questa fondata e portata avanti da solo – è andata in frantumi. L’ennesimo disastro di un uomo che in pochi anni ha danneggiato il calcio calabrese come pochi.