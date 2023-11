Esclusione FC Lamezia Terme: come cambia la classifica del girone I di Serie D

StrettoWeb

Un fulmine a ciel sereno? Insomma. Non dimentichiamo, infatti, che stiamo pur sempre parlando di una creatura di Felice Saladini. Gli scricchiolii di queste settimane, i rumors, le voci di cessione dei big, il cambio di allenatore e, in ultimo, le dimissioni del DS, sono state solo “l’antipasto” della notizia odierna: l’FC Lamezia Terme ha comunicato il ritiro dal campionato, il girone I di Serie D.

Ovviamente, adesso cambia tutto per ciò che concerne gli equilibri di calendario e classifica. Se l’ammissione in sovrannumero della Fenice Amaranto aveva portato il girone a 19, ora si tornerà al numero regolare di 18, quindi senza turno di riposo. Tutte coloro che hanno giocato contro il Lamezia in questo avvio di torneo, però, avranno tolti i punti che avevano conquistato: il riferimento è per chi aveva pareggiato o vinto; per chi ha perso non cambia nulla. Tra le vincitrici c’è la Fenice Amaranto, che aveva battuto i lametini per 3-0 proprio una settimana fa. Chi ha pareggiato o vinto contro la compagine calabrese, non avrà dunque il punto o i tre punti che aveva conquistato. Lo dice chiaramente il regolamento, nell’articolo 53 comma 3.

“Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”.

Cosa significa questo? Significa che, per forza di cose, la classifica verrà modificata. Sono le squadre che hanno vinto a recriminare di più, almeno per il momento. Il Siracusa secondo, così a -5 dalla capolista Trapani, ma anche la Fenice Amaranto (che va a 12, in piena zona playout), l’Igea Virtus e il Portici, il quale retrocede al terz’ultimo posto, passando da 9 a 6 punti. Va anche da sé che chi non ha affrontato il Lamezia dovrà riposare, quindi non cambierebbe nulla in termini di partite giocate. Il girone d’andata terminerà quando tutte avranno disputato 17 partite, per evitare che nessuno venga penalizzato. Chiaramente, ad oggi, chi ha vinto si ritrova una classifica diversa.

In attesa che venga ufficializzata e ratificata l’esclusione, così risulterebbe essere la nuova classifica.

Classifica Serie D girone I

Trapani 30 Vibonese 27 Siracusa 25 Licata 18 Sant’Agata 18 Real Casalnuovo 15 Akragas 15 Igea Virtus 14 Canicattì 14 Acireale 13 Sancataldese 12 Fenice Amaranto 12 Ragusa 11 Locri 8 Portici 6 San Luca 5 Gioiese 4 Castrovillari 3 Lamezia Terme 0